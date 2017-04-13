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Андрей Скабелка: «Выход в финал Востока, думаю, останется задачей-минимум для «Авангарда»

14.04.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал, что переговорил с руководством омского клуба.

– Мы общались и с Дыбалем, и с Шалаевым. Говорили о концепции команды, о том,  в какой хоккей собираемся играть.

– Обсуждали ли задачу на сезон?

– Задачи совет директоров поставит перед началом сезона. Но я думаю, что от «Авангарда», команды с победными традициями, ждут только высоких мест. Выход в финал Востока, думаю, останется задачей-минимум.

Председатель совета директоров Александр Дыбаль сказал, что бюджет клуба сохранится на том же уровне и в случае выхода в финал конференции «Газпром нефть» рассмотрит вопрос о его увеличении. Так что перспективы в наших руках, – описал ситуацию Скабелка.

 
 
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Тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал, что переговорил с руководством омского клуба.

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