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Первенство дублеров. 3-й тур. БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и другие матчи

14.04.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первенство дублеров

3-й тур

Динамо Брест дубль – БАТЭ дубль 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Ермакович.

Динамо: Хвин, Бычковский, Круш, Борисов, Шубович, Орешкевич, Юрин (к), Сибилев, Кириленко, Бабаво, Этунди.

БАТЭ: Свирский, Белезяк, Кисель, Шкурдюк, Рубцов, Ханевич (к), Тропин (Чичев, 86), Мухамедов (Потемкин, 77), Альшаник, Ермакович (Рулинский, 63), Сень.

Днепр дубль – Крумкачы дубль – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 6 Санец, 0:2 – 64 Стрижеус, 1:2 – 78 Нечаев, 1:3 – 90 Стрижеус.

Днепр: Павлюченко, Пашкевич, Болтрушевич, Казаков, Москалёв, Дорошенко, Гречихо, Концевой, Кузьменко, Гусев, Подстрелов.

Крумкачы: Шунто, Драчёв, Варванин, Одеоибо, Стрижеус, Лисакович, Зуевич, Ковалёв, Санец, Василевский, Неверовский.

Нафтан дубль – Витебск дубль – 2:4 (1:1)

Витебск: Степанов, Козорез, Солодкин, Куркин, Баранок, Рузин, Березун, Раджабов, Савеленок, Шкурин, Кабачевский.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Первенство дублеров 3-й тур Динамо Брест дубль – БАТЭ дубль 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – 62 Ермакович.

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