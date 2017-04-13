Полузащитник Александр Перепечко продолжит карьеру в «Ислочи».

С 2013 по 2015 играл в брестском «Динамо» и «Слуцке». В минувшем сезоне в составе случчан провел 19 игр, в которых забыл 1 мяч и отдал две результативные передачи.

Вызывался в молодежную и олимпийскую сборные Беларуси. В 2011 году стал бронзовым призером Чемпионата Европы (U-21).

За «Ислочь» игрок будет выступать под 7-м номером.