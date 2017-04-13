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Перепечко перешел в «Ислочь»
14.04.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Александр Перепечко продолжит карьеру в «Ислочи».
С 2013 по 2015 играл в брестском «Динамо» и «Слуцке». В минувшем сезоне в составе случчан провел 19 игр, в которых забыл 1 мяч и отдал две результативные передачи.
Вызывался в молодежную и олимпийскую сборные Беларуси. В 2011 году стал бронзовым призером Чемпионата Европы (U-21).
За «Ислочь» игрок будет выступать под 7-м номером.
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Полузащитник Александр Перепечко продолжит карьеру в «Ислочи».
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