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Перепечко перешел в «Ислочь»

14.04.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Александр Перепечко продолжит карьеру в «Ислочи».

С 2013 по 2015 играл в брестском «Динамо» и «Слуцке». В минувшем сезоне в составе случчан провел 19 игр, в которых забыл 1 мяч и отдал две результативные передачи.

Вызывался в молодежную и олимпийскую сборные Беларуси. В 2011 году стал бронзовым призером Чемпионата Европы (U-21).

За «Ислочь» игрок будет выступать под 7-м номером.

 
 
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Полузащитник Александр Перепечко продолжит карьеру в «Ислочи».

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