Председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель заявила, что украинка Диана Варинская не будет выступать за Беларусь.

— Анонсировалось, что Олег Остапенко привезет с собой украинку Диану Варинскую...

— Увы, в силу сложившихся обстоятельств Диана не приехала. Наша сторона создала все условия для того, чтобы она переехала в Минск и здесь продолжила свою спортивную карьеру. Тренерскому составу и старшему тренеру по развитию нужно было проявить расторопность и активнее вести переговоры, выяснить, какие есть проблемы.

Жаль, упустили неплохую спортсменку, которая достойно себя показала на соревнованиях в Баку, – сказала Скрипель.