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Елена Скрипель: «Варинская? Жаль, упустили неплохую спортсменку, которая достойно себя показала на соревнованиях в Баку»
14.04.2017 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель заявила, что украинка Диана Варинская не будет выступать за Беларусь.
— Анонсировалось, что Олег Остапенко привезет с собой украинку Диану Варинскую...
— Увы, в силу сложившихся обстоятельств Диана не приехала. Наша сторона создала все условия для того, чтобы она переехала в Минск и здесь продолжила свою спортивную карьеру. Тренерскому составу и старшему тренеру по развитию нужно было проявить расторопность и активнее вести переговоры, выяснить, какие есть проблемы.
Жаль, упустили неплохую спортсменку, которая достойно себя показала на соревнованиях в Баку, – сказала Скрипель.
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Елена Скрипель: «Варинская? Жаль, упустили неплохую спортсменку, которая достойно себя показала на соревнованиях в Баку»
Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель заявила, что украинка Диана Варинская не будет выступать за Беларусь.
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