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Елена Скрипель: «Варинская? Жаль, упустили неплохую спортсменку, которая достойно себя показала на соревнованиях в Баку»

14.04.2017 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель заявила, что украинка Диана Варинская не будет выступать за Беларусь.

— Анонсировалось, что Олег Остапенко привезет с собой украинку Диану Варинскую...

— Увы, в силу сложившихся обстоятельств Диана не приехала. Наша сторона создала все условия для того, чтобы она переехала в Минск и здесь продолжила свою спортивную карьеру. Тренерскому составу и старшему тренеру по развитию нужно было проявить расторопность и активнее вести переговоры, выяснить, какие есть проблемы.

Жаль, упустили неплохую спортсменку, которая достойно себя показала на соревнованиях в Баку, – сказала Скрипель.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель заявила, что украинка Диана Варинская не будет выступать за Беларусь.

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