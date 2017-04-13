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Доходы Мутко в 2016 году составили около 160 тысяч долларов

14.04.2017 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сайт правительства РФ опубликовал отчет о доходах вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко за отчетный финансовый год с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года.

За отчетный период 58-летний функционер заработал 9001183,00 рубля (около 160 тысяч долларов). В его собственности указаны квартира площадью 252,7 кв. м (Мутко принадлежит треть доли) и квартира площадью 150,8 кв. м (четверть доли), а также автомобиль Mercedes-Benz Е350.

Супруга Мутко имеет в индивидуальной собственности квартиру площадью 46,6 кв. м, треть доли в квартире площадью 252,7 кв. м и четверть доли в квартире площадью 150,8 кв. м. Помимо этого она владеет двумя земельными участками площадью в 1,1739 га и 16,05 сотки и дачей площадью 177,3 кв. м. Ее доходы за 2016-й год составили 2331753 рубля (около 40 тысю долларов).

Также сообщается, что в пользовании семьи Мутко на безвозмездной основе находится квартира площадью 117,8 кв. м. Все перечисленные объекты находятся в России.

 

 
 
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Сайт правительства РФ опубликовал отчет о доходах вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко за отчетный финансовый год с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года.

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