﻿ Ольга Хижинкова: «На данный момент клуб не имеет возможности разыграть автомобиль нашего титульного спонсора». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ольга Хижинкова: «На данный момент клуб не имеет возможности разыграть автомобиль нашего титульного спонсора»

14.04.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова пояснила, почему клуб не разыгрывает автомобиль Audi, являющейся титульным спонсором клуба.

«На данный момент клуб не имеет возможности разыграть автомобиль нашего титульного спонсора. Все мы прекрасно понимаем, что Audi и Renault — машины разных ценовых категорий. Надо учитывать, что розыгрыш автомобиля — акция не разовая. Клуб намерен проводить подобные мероприятия и в дальнейшем. В перспективе мы планируем разыгрывать автомобили не только Renault, но и других марок. Ну а эта акция — подарок нашим болельщикам в благодарность за их преданность команде и активность. Думаем, победителю будет приятно получить ключи от новой машины», – сказала Хижинкова.

Напомним, 15 апреля «Динамо» разыграет автомобиль Renault, в то же время титульным спонсором клуба является дилер Audi в Республике Беларусь ООО «Автосалон-АВ».

«Тех, кто придет ради машины, наверняка будет немного». В брестском «Динамо» не мелочатся

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова пояснила, почему клуб не разыгрывает автомобиль Audi, являющейся титульным спонсором клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Доходы Мутко в 2016 году составили около 160 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика