Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова пояснила, почему клуб не разыгрывает автомобиль Audi, являющейся титульным спонсором клуба.

«На данный момент клуб не имеет возможности разыграть автомобиль нашего титульного спонсора. Все мы прекрасно понимаем, что Audi и Renault — машины разных ценовых категорий. Надо учитывать, что розыгрыш автомобиля — акция не разовая. Клуб намерен проводить подобные мероприятия и в дальнейшем. В перспективе мы планируем разыгрывать автомобили не только Renault, но и других марок. Ну а эта акция — подарок нашим болельщикам в благодарность за их преданность команде и активность. Думаем, победителю будет приятно получить ключи от новой машины», – сказала Хижинкова.

Напомним, 15 апреля «Динамо» разыграет автомобиль Renault, в то же время титульным спонсором клуба является дилер Audi в Республике Беларусь ООО «Автосалон-АВ».

«Тех, кто придет ради машины, наверняка будет немного». В брестском «Динамо» не мелочатся