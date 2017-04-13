Как сообщает «Прессбол», апелляционный комитет АБФФ рассмотрит апелляцию голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого на решение о дисквалификации в четверг, 20 апреля. Заседание начнется в 17.00.

Таким образом, это произойдет за день до окончания срока наказания. Щербицкий уже пропустил матч с «Минском», а также не сможет участвовать в субботней игре с брестским «Динамо». Таким образом, из-за десятидневного ожидания рассмотрения вратарь имеет шанс побороться лишь за участие в поединке с «Крумкачамi» (21 апреля). Причем решение будет принято за сутки до матча.

Игрок подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета в понедельник, 10 апреля. Стоимость подачи апелляционной жалобы составила 25 базовых величин (575 рублей).

Напомним, Щербицкий был дисквалифицирован на три матча за грубое нарушение правил против Идриссы Куйате в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (0:2).

Дичь дня. Грязная выходка Щербицкого

Вратарь БАТЭ Щербицкий дисквалифицирован на три матча