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Мата выбыл до конца сезона

14.04.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, по всей видимости, больше не сыграет в нынешнем сезоне.

«Конец мая», – сказал тренер Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о том, когда полузащитник восстановится от травмы.

«Что касается Смоллинга и Джонса, то они вернутся в середине мая», – добавил португалец.

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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, по всей видимости, больше не сыграет в нынешнем сезоне.

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