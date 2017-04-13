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Мата выбыл до конца сезона
14.04.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, по всей видимости, больше не сыграет в нынешнем сезоне.
«Конец мая», – сказал тренер Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о том, когда полузащитник восстановится от травмы.
«Что касается Смоллинга и Джонса, то они вернутся в середине мая», – добавил португалец.
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, по всей видимости, больше не сыграет в нынешнем сезоне.
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