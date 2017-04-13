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Audi отказалась комментировать розыгрыш брестским «Динамо» автомобиля «Рено»

14.04.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Специалист по маркетингу компании-дилера AUDI в Беларуси Татьяна Чернюк отказалась комментировать розыгрыш брестским «Динамо» автомобиля марки-конкурента «Рено».

«Мы передали полномочия по ответу брестскому «Динамо», поэтому комментарий по этому вопросу не дадим», — заявила Чернюк.

Напомним, тему розыгрыша автомобиля марки «Рено», конкурирующей с титульным спонсором клуба Audi, прокомментировала Ольга Хижинкова.

Ольга Хижинкова: «На данный момент клуб не имеет возможности разыграть автомобиль нашего титульного спонсора»

 
 
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Специалист по маркетингу компании-дилера AUDI в Беларуси Татьяна Чернюк отказалась комментировать розыгрыш брестским «Динамо» автомобиля марки-конкурента «Рено».

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