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Audi отказалась комментировать розыгрыш брестским «Динамо» автомобиля «Рено»
14.04.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Специалист по маркетингу компании-дилера AUDI в Беларуси Татьяна Чернюк отказалась комментировать розыгрыш брестским «Динамо» автомобиля марки-конкурента «Рено».
«Мы передали полномочия по ответу брестскому «Динамо», поэтому комментарий по этому вопросу не дадим», — заявила Чернюк.
Напомним, тему розыгрыша автомобиля марки «Рено», конкурирующей с титульным спонсором клуба Audi, прокомментировала Ольга Хижинкова.
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Специалист по маркетингу компании-дилера AUDI в Беларуси Татьяна Чернюк отказалась комментировать розыгрыш брестским «Динамо» автомобиля марки-конкурента «Рено».
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