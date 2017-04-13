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Максим Березинский: «Апелляция Щербицкого? Смешно и неудобно»
14.04.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский считает, что клубы должны выступить против действий дисциплинарного и апелляционного комитетов АБФФ.
«Смешно и неудобно. Кто и когда поднимет вопрос о том, что дисциплинарный и апелляционный комитеты АБФФ в сегодняшнем виде изжили себя? Почему клубы не выступят единым фронтом? Этими органами недовольны «Белшина», БАТЭ, «Ислочь», «Луч»... Пора действовать, уважаемые клубы. Иначе завтра это может коснуться вас», – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.
Напомним, Щербицкий был дисквалифицирован на три матча за грубое нарушение правил против Идриссы Куйате в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (0:2). Игрок подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета 10 апреля. Рассмотрена она будет 20 апреля.
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Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский считает, что клубы должны выступить против действий дисциплинарного и апелляционного комитетов АБФФ.
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