Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский считает, что клубы должны выступить против действий дисциплинарного и апелляционного комитетов АБФФ.

«Смешно и неудобно. Кто и когда поднимет вопрос о том, что дисциплинарный и апелляционный комитеты АБФФ в сегодняшнем виде изжили себя? Почему клубы не выступят единым фронтом? Этими органами недовольны «Белшина», БАТЭ, «Ислочь», «Луч»... Пора действовать, уважаемые клубы. Иначе завтра это может коснуться вас», – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.

Напомним, Щербицкий был дисквалифицирован на три матча за грубое нарушение правил против Идриссы Куйате в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (0:2). Игрок подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета 10 апреля. Рассмотрена она будет 20 апреля.

Апелляция Щербицкого будет рассмотрена за день до истечения срока его дисквалификации

Вратарь БАТЭ Щербицкий дисквалифицирован на три матча

Дичь дня. Грязная выходка Щербицкого