﻿ Максим Березинский: «Апелляция Щербицкого? Смешно и неудобно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Березинский: «Апелляция Щербицкого? Смешно и неудобно»

14.04.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский считает, что клубы должны выступить против действий дисциплинарного и апелляционного комитетов АБФФ.

«Смешно и неудобно. Кто и когда поднимет вопрос о том, что дисциплинарный и апелляционный комитеты АБФФ в сегодняшнем виде изжили себя? Почему клубы не выступят единым фронтом? Этими органами недовольны «Белшина», БАТЭ, «Ислочь», «Луч»... Пора действовать, уважаемые клубы. Иначе завтра это может коснуться вас», – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.

Напомним, Щербицкий был дисквалифицирован на три матча за грубое нарушение правил против Идриссы Куйате в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (0:2). Игрок подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета 10 апреля. Рассмотрена она будет 20 апреля.

Апелляция Щербицкого будет рассмотрена за день до истечения срока его дисквалификации

Вратарь БАТЭ Щербицкий дисквалифицирован на три матча

Дичь дня. Грязная выходка Щербицкого

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель проекта Tribuna.com Максим Березинский считает, что клубы должны выступить против действий дисциплинарного и апелляционного комитетов АБФФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нельзя терять голову после победы над «Барселоной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика