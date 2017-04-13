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Массимилиано Аллегри: «Ювентусу» нельзя терять голову после победы над «Барселоной»
14.04.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии игры с «Пескарой» поделился мыслями о серии А и Лиге чемпионов.
«В футболе ближайший матч всегда наиболее важен. Есть такие игры, в которых с легкостью можно оступиться, если не подойти с правильным настроем.
«Пескара» любит атаковать. Эта команда завтра будет биться. Матч не получится легким для нас.
Играть в три часа дня – это нечто иное по сравнению с вечерним временем. Вследствие жары не получится носиться за каждым мячом. Нужно играть очень точно в техническом плане.
Нето начнет матч в воротах. Бардзальи сыграет в обороне. Вторым центральным будет либо Бенатия, либо Ругани. Хедира получит отдых. Игуаин, Дибала и Манджукич составят линию нападения.
Я пока не решил, кого выпустить справа. Может выйти Куадрадо, может сыграть Лемина. Кин хорошо работает в Виново, но пока он не тренируется с первой командой.
Нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной». Во вторник «Ювентус» хорошо сыграл. Но нужно будет провести ответный матч еще лучше.
Хорошее настроение после первой игры – это нормально. Но нельзя терять голову. Сила любой команды заключается в том, чтобы оставаться уравновешенными и сосредотачиваться на ближайшем матче.
Дибала заслуживает множества похвал. Он вывел свою игру на следующий уровень. Я уверен, что в ближайшие годы имя Пауло может стать в ряд звезд футбола вместе с такими, как Неймар», – сказал итальянец.
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Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии игры с «Пескарой» поделился мыслями о серии А и Лиге чемпионов.
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