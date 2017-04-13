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Болельщики признали Роналду лучшим игроком недели в ЛЧ, Дибала – второй
14.04.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Португалец, забивший два гола в матче с «Баварией» (2:1), набрал 57 процентов голосов болельщиков.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль в игре с «Барселоной» (3:0), занял второе место. Аргентинец набрал 33 процента.
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, забивший два гола в матче с дортмундской «Боруссей» (3:2), занял третье место. Француз набрал 6 процентов.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, реализовавший пенальти в игре с «Лестером» (1:0), занял четвертое место. Француз набрал 4 процента.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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