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Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» играет с «Зарей» и другие матчи
14.04.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Программу 25-го тура чемпионата Украины откроет встреча «Зари» и киевского «Динамо».
В субботу «Карпаты» Олега Дулуба сыграют с «Ворсклой», «Сталь» Кучука на выезде сыграет с «Днепром», а донецкий «Шахтер» сыграет в гостях с «Олимпиком».
Чемпионат Украины
25-й тур
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Программу 25-го тура чемпионата Украины откроет встреча «Зари» и киевского «Динамо».
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