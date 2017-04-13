﻿ Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» играет с «Зарей» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Украины. Киевское «Динамо» играет с «Зарей» и другие матчи

14.04.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Программу 25-го тура чемпионата Украины откроет встреча «Зари» и киевского «Динамо».

В субботу «Карпаты» Олега Дулуба сыграют с «Ворсклой», «Сталь» Кучука на выезде сыграет с «Днепром», а донецкий «Шахтер» сыграет в гостях с «Олимпиком».

Чемпионат Украины

25-й тур

Заря – Динамо Киев
Дата проведения
14 апреля, 19.00, «Славутич-Арена»
превью матча онлайн статистика
ЗаряЛевченко, Чечер, Опанасенко, Форстер, Соболь, Харатин, Чайковский, Любенович, Гордиенко, Бонавентуре, Паулиньо.
Динамо КиевКоваль, Кадар, Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш, Шепелев, Ярмоленко, Сидорчук, Пантич, Беседин.

 

Ворскла – Карпаты
Дата проведения
15 апреля, 14.00, «Ворскла им. А. Бутовского»
превью матча онлайн статистика

 

Днепр – Сталь
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Днепр-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Олимпик – Шахтер Донецк
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Динамо им. В. Лобановского»
превью матча онлайн статистика

 

Волынь – Звезда
Дата проведения
16 апреля, 14.00, «Авангард Луцк»
превью матча онлайн статистика

 

Черноморец Одесса – Александрия
Дата проведения
16 апреля, 17.00, «Ника»
превью матча онлайн статистика

Таблица УПЛ

«Такім чалавекам Беларусь можа ганарыцца». Алег Дулуб вачамі ўкраінскага журналіста

На матч любителей в Украине пришло 10 тысяч зрителей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программу 25-го тура чемпионата Украины откроет встреча «Зари» и киевского «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Болельщики признали Роналду лучшим игроком недели в ЛЧ, Дибала – второй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика