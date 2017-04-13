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«Заря» – «Динамо Киев». Корзун впервые с 12 марта попал в заявку на матч чемпионата Украины

14.04.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны стартовые составы матча 25-го тура УПЛ «Заря» – «Динамо Киев».

Белорусский полузащитник гостей Никита Корзун попал в заявку и начнет матч на скамейке запасных. Отметим, что последний раз футболист попадал в заявку 12 марта, оставшись в запасе на матч киевлян со «Звездой». Таким образом, футболист пропустил три матча чемпионата Украины.

Последний раз на поле в составе основной команды белорус выходил 25 февраля на матч с «Зарей».

Отметим также, что накануне Корзун отыграл 51 минуту в матче первенства молодежных команд. Подробную статистику игрока в текущем сезоне смотрите здесь.

Заря – Динамо Киев
Дата проведения
14 апреля, 19.00, «Славутич-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЗаряЛевченко, Чечер, Опанасенко, Форстер, Соболь, Харатин, Чайковский, Любенович, Гордиенко, Бонавентуре, Паулиньо.
Динамо КиевКоваль, Кадар, Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш, Шепелев, Ярмоленко, Сидорчук, Пантич, Беседин.
 
 
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Стали известны стартовые составы матча 25-го тура УПЛ «Заря» – «Динамо Киев».

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