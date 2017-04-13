Стали известны стартовые составы матча 25-го тура УПЛ «Заря» – «Динамо Киев».

Белорусский полузащитник гостей Никита Корзун попал в заявку и начнет матч на скамейке запасных. Отметим, что последний раз футболист попадал в заявку 12 марта, оставшись в запасе на матч киевлян со «Звездой». Таким образом, футболист пропустил три матча чемпионата Украины.

Последний раз на поле в составе основной команды белорус выходил 25 февраля на матч с «Зарей».

Отметим также, что накануне Корзун отыграл 51 минуту в матче первенства молодежных команд. Подробную статистику игрока в текущем сезоне смотрите здесь .