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«Заря» – «Динамо Киев». Корзун впервые с 12 марта попал в заявку на матч чемпионата Украины
14.04.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы матча 25-го тура УПЛ «Заря» – «Динамо Киев».
Белорусский полузащитник гостей Никита Корзун попал в заявку и начнет матч на скамейке запасных. Отметим, что последний раз футболист попадал в заявку 12 марта, оставшись в запасе на матч киевлян со «Звездой». Таким образом, футболист пропустил три матча чемпионата Украины.
Последний раз на поле в составе основной команды белорус выходил 25 февраля на матч с «Зарей».
Отметим также, что накануне Корзун отыграл 51 минуту в матче первенства молодежных команд. Подробную статистику игрока в текущем сезоне смотрите
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Стали известны стартовые составы матча 25-го тура УПЛ «Заря» – «Динамо Киев».
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