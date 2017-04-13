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«Днепр» – «Крумкачы». Батищев забил гол в первом для себя матче сезона-2017
14.04.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 3-го тура чемпионата Беларуси «Днепр» принимает «Крумкачы» (0:1, первый тайм).
На 11-й минуте счет в матче открыл полузащитник «воронов» Александр Батищев. Отметим, игрок в первых двух турах на поле не выходил.
Tribuna.com
Напомним, в межсезонье между Батищевым и председателем клуба Денисом Шунто возникли финансовые разногласия. Украинец
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В рамках 3-го тура чемпионата Беларуси «Днепр» принимает «Крумкачы» (0:1, первый тайм).
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