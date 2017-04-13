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«Днепр» – «Крумкачы». Батищев забил гол в первом для себя матче сезона-2017

14.04.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 3-го тура чемпионата Беларуси «Днепр» принимает «Крумкачы» (0:1, первый тайм).

На 11-й минуте счет в матче открыл полузащитник «воронов» Александр Батищев. Отметим, игрок в первых двух турах на поле не выходил.

Tribuna.com проводит текстовую трансляцию поединка «Днепр» – «Крумкачы».

Напомним, в межсезонье между Батищевым и председателем клуба Денисом Шунто возникли финансовые разногласия. Украинец собирался продолжить карьеру в донецком «Олимпике», однако «Крумкачы» не отпустили игрока. Батищев обратился по этому поводу в АБФФ. Однако Денис Шунто не отпустил футболиста, сославшись на действующий контракт. В итоге Батищев остался в «Крумкачах».

Александр Батищев: «Мы пришли к согласию с руководством «Крумкачоў», никаких проблем нет»

 
 
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В рамках 3-го тура чемпионата Беларуси «Днепр» принимает «Крумкачы» (0:1, первый тайм).

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