﻿ Турнир дублеров. «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск». Рассадкин забил единственный гол в матче. 21.by
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Турнир дублеров. «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск». Рассадкин забил единственный гол в матче

14.04.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В турнире дублеров минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил форвард Глеб Рассадкин.

Напомним, генеральный директор клуба Алим Селимов заявил, что хотел бы видеть Рассадкина в команде, но клуб не устроили его финансовые запросы. Для игрока искались варианты аренды или трудоустройства, но в настоящее время футболист выступает за дублирующий состав.

«Он был бы одним из лучших в номинации «Нападающий оборонительного плана». От кого отказывается «Динамо»

 
 
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В турнире дублеров минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

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