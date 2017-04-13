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Турнир дублеров. «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск». Рассадкин забил единственный гол в матче
14.04.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В турнире дублеров минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1:0).
Единственный гол в матче на 69-й минуте забил форвард Глеб Рассадкин.
Напомним, генеральный директор клуба Алим Селимов
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В турнире дублеров минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1:0).
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