В турнире дублеров минское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

Единственный гол в матче на 69-й минуте забил форвард Глеб Рассадкин.

Напомним, генеральный директор клуба Алим Селимов заявил , что хотел бы видеть Рассадкина в команде, но клуб не устроили его финансовые запросы. Для игрока искались варианты аренды или трудоустройства, но в настоящее время футболист выступает за дублирующий состав.

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