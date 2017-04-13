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Сергей Ясинский: «Заработали всего одно очко на старте сезона. Есть большие опасения руководства, что мы не выйдем из этого положения»
14.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский дал оценку безголевой ничьей с «Нафтаном» (0:0) в матче 3-го тура чемпионата страны.
– Наша команда сейчас в очень непростой ситуации находится: всего одно очко на старте сезона. Поэтому есть большие опасения болельщиков, руководства клуба, что мы не выйдем из этого положения. Сегодняшняя игра показала, что команда у нас стойкая, держит удар. Я не могу предъявить претензии своим футболистам ни по одному критерию, кроме, конечно, единственного, — реализации голевых моментов. Мы их создали достаточное количество. Чтобы добиться крупной победы, достаточно было забить хотя бы один. Нам это не удалось, что и подпортило впечатление от неплохой игры. Соперник очень быстрый, на контратаках играл, но наша оборона справлялась. Были острые эпизоды, но по-настоящему голевых моментов хозяева не создали. У нас же были удары с близкой дистанции, в перекладину... Все это вселяет оптимизм на будущее. Думаю, наша команда в состоянии исправить ситуацию, футболисты горят желанием это сделать в ближайших играх, – сказал Ясинский.
Напомним, в первых трех турах «Витебск» уступил «Крумкачам» (0:1), «Днепру» (0:4) и сыграл вничью с «Нафтаном» (0:0).
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Сергей Ясинский: «Заработали всего одно очко на старте сезона. Есть большие опасения руководства, что мы не выйдем из этого положения»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский дал оценку безголевой ничьей с «Нафтаном» (0:0) в матче 3-го тура чемпионата страны.
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