Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский дал оценку безголевой ничьей с «Нафтаном» (0:0) в матче 3-го тура чемпионата страны.

– Наша команда сейчас в очень непростой ситуации находится: всего одно очко на старте сезона. Поэтому есть большие опасения болельщиков, руководства клуба, что мы не выйдем из этого положения. Сегодняшняя игра показала, что команда у нас стойкая, держит удар. Я не могу предъявить претензии своим футболистам ни по одному критерию, кроме, конечно, единственного, — реализации голевых моментов. Мы их создали достаточное количество. Чтобы добиться крупной победы, достаточно было забить хотя бы один. Нам это не удалось, что и подпортило впечатление от неплохой игры. Соперник очень быстрый, на контратаках играл, но наша оборона справлялась. Были острые эпизоды, но по-настоящему голевых моментов хозяева не создали. У нас же были удары с близкой дистанции, в перекладину... Все это вселяет оптимизм на будущее. Думаю, наша команда в состоянии исправить ситуацию, футболисты горят желанием это сделать в ближайших играх, – сказал Ясинский.

Напомним, в первых трех турах «Витебск» уступил «Крумкачам» (0:1), «Днепру» (0:4) и сыграл вничью с «Нафтаном» (0:0).