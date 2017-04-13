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«Нафтан» – «Витебск». Матч посетили 370 человек, установлен антирекорд сезона

14.04.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Нафтан» – «Витебск» (0:0) посетили 370 человек.

Таким образом, установлен рекорд сезона по посещаемости. Ранее он принадлежал встрече «Ислочь» – «Неман», которую посетили 400 человек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Нафтан» – «Витебск» (0:0) посетили 370 человек.

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