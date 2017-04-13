|
«Нафтан» – «Витебск». Матч посетили 370 человек, установлен антирекорд сезона
14.04.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Нафтан» – «Витебск» (0:0) посетили 370 человек.
Таким образом, установлен рекорд сезона по посещаемости. Ранее он принадлежал встрече «Ислочь» – «Неман», которую посетили 400 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Нафтан» – «Витебск» (0:0) посетили 370 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии