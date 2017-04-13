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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
14.04.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 1-0 Смотри этот матч бесплатно на Winline Счет в серии: 0-1 Смотри этот матч бесплатно на Winline Счет в серии: 0-1 Смотри этот матч...
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