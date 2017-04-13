﻿ В шорт-лист «Милана» входят Фабрегас, Бальде Кейта и Лоренцо Пеллегрини. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В шорт-лист «Милана» входят Фабрегас, Бальде Кейта и Лоренцо Пеллегрини

14.04.2017 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

После смены владельцев «Милан» намерен поработать над укреплением состава.

Ломбардский клуб собирается продлить контракт с тренером Винченцо Монтеллой. Также планируется заключить новые соглашения с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, защитником Маттиа Де Шильо и хавбеком Сусо.

«Милан» намерен пополнить состав новыми футболистами. В шорт-лист входят полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас, хавбек «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини и нападающий «Лацио» Бальде Кейта.

Приоритетное право выкупа Пеллегрини закреплено за «Ромой». Римский клуб может приобрести футболиста за 11 миллионов евро. Тренер «Милана» Винченцо Монтелла работал с полузащитником, когда тот был еще в юном возрасте.

Также в сферу интересов ломбардского клуба входят защитник «Вильярреала» Матео Мусаккьо и нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После смены владельцев «Милан» намерен поработать над укреплением состава.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ясинский: «Заработали всего одно очко на старте сезона. Есть большие опасения руководства, что мы не выйдем из этого положения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика