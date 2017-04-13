Комментатор Николай Ходасевич поделился впечатлениями от матча 3-го тура чемпионата Беларуси «Нафтан» – «Витебск» (0:0).

– Друзья, это было настоящее холодное беспощадное северное дерби! «Нафтан» против «Витебска».

На самом деле, нормальная игра. Разве что трансляция не очень хорошая и комментатор там что-то только во втором тайме начал отчетливо говорить. И картинка порой не успевала за событиями на поле. Ну, и ничья 0:0.

Это всё проблемы «Витебска» на старте. Знаете, эти выходные как раз кстати. Мне кажется, команде Сергея Ясинского нужно сходить всем составом в церковь. Потому что жутко не везет и с этим нужно что-то делать. Две перекладины, стопроцентные моменты, а мяч просто не идет в ворота. Ну как это объяснить? Отсутствием мастерства – вряд ли. Кадровый потенциал есть. Команда может играть в атаку. Может не хвает какой-то агрессии для дерби? Это тоже да. Но, конечно, не было навала, чтобы втоптать соперника в штрафную площадь.

Поэтому 0:0. Но Ясинского не надо в отставку. Он еще покажет! – заявил Ходасевич.

Напомним, по итогам трех туров «Витебск» набрал лишь одно очко.

Сергей Ясинский: «Заработали всего одно очко на старте сезона. Есть большие опасения руководства, что мы не выйдем из этого положения»