Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал волевую победу над «Крумкачамі» в матче 3-го тура чемпионата Беларуси.

– Нескучный матч. В первой половине инертно действовали. Пришлось внести кадровые изменения, и виною этому не только наш класс, но и усилия соперника. Плюс проиграли весь подбор. Как всегда привезли себе мяч. К счастью, удалось нам вернуться в игру, хотя я и не люблю это выражение. Пытались играть в атаку. Очень благодарен болельщикам. Они оказывают нам поддержку, и мы ее ощущаем как на поле, так и вне его. Не хотелось бы, чтобы эти эмоции угасли: очки очень важны, особенно на старте. Мы не очень хорошо провели первый домашний матч, но остались верны своей стратегии, хоть и имеем большие проблемы в игровой системе. Пытаемся компенсировать это азартом.

– Когда Хотов приезжал в команду, все знали его как защитника. В том сезоне он играл нападающим, сегодня — инсайдом. Как удается находить для него позиции?

– Я ему их не нахожу. Он совершенствует свою игру и он явный игрок линии атаки. Мы же пытаемся те качества, которыми наградила футболиста природа, использовать по-максимуму.

– Вы перед игрой поднимали тему матча полуторагодичной давности, из-за которого команда не попала в «вышку»?

– Абсолютно нет: не хочу копаться в тех событиях. Не «Крумкачы» тогда не пустили «Днепр», а «Днепр» не пустил сам себя. «Крумкачы» — хорошая команда, но это вопрос больше к нам, а не к ним. Если в каждом матче думать о сатисфакции, можно сойти с ума.

– Сегодня в старте вышли те же игроки, что и в Витебске. С чем это связано?

– Эти игроки и во время прошлого матча, и во время недельного цикла подготовки доказали свое право быть в составе. В следующем матче, возможно, выйдут другие. Место в составе никому не гарантировано.

– Чумак во втором домашнем матче подряд получает необязательные предупреждения. Будете его наказывать?

– Мне бы хотелось, чтобы солидность со стороны игроков присутствовала. Хотя игрок должен быть и актером. К сожалению, не до конца видел момент с карточкой. И уверяю вас, что игрок почувствует наказание, – сказал Седнев.