14 апреля брестское «Динамо» открыло новый фан-шоп.

В церемонии открытия принял участие владелец компании «Sohra Overseas» Поль Даэр.

По мере необходимости фан-шоп может служить в качестве стандартной точки продажи атрибутики, а также как место для проведения пресс-конференций и киберспортивных соревнований.

Клуб объявил о широком ассортименте представленных в магазине товаров и совершенно новом дизайне шарфов, игрушек, футболок, рюкзаков и другой клубной продукции.

Фан-шоп «Динамо-Брест» работает ежедневно 10:00 до 20:00 и находится на втором этаже торгового центра «Атис Холл» по адресу ул. Советская, 68.





Фото: официальный сайт брестского «Динамо»