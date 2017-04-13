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Брестское «Динамо» открыло фан-шоп

14.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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14 апреля брестское «Динамо» открыло новый фан-шоп.

В церемонии открытия принял участие владелец компании «Sohra Overseas» Поль Даэр.

По мере необходимости фан-шоп может служить в качестве стандартной точки продажи атрибутики, а также как место для проведения пресс-конференций и киберспортивных соревнований.

Клуб объявил о широком ассортименте представленных в магазине товаров и совершенно новом дизайне шарфов, игрушек, футболок, рюкзаков и другой клубной продукции.

Фан-шоп «Динамо-Брест» работает ежедневно 10:00 до 20:00 и находится на втором этаже торгового центра «Атис Холл» по адресу ул. Советская, 68.

Брестское «Динамо» открыло фан-шоп

Фото: официальный сайт брестского «Динамо»

 
Теги: Брест
 
 
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14 апреля брестское «Динамо» открыло новый фан-шоп.

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