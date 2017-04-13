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Брестское «Динамо» открыло фан-шоп
14.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
14 апреля брестское «Динамо» открыло новый фан-шоп.
В церемонии открытия принял участие владелец компании «Sohra Overseas» Поль Даэр.
По мере необходимости фан-шоп может служить в качестве стандартной точки продажи атрибутики, а также как место для проведения пресс-конференций и киберспортивных соревнований.
Клуб объявил о широком ассортименте представленных в магазине товаров и совершенно новом дизайне шарфов, игрушек, футболок, рюкзаков и другой клубной продукции.
Фан-шоп «Динамо-Брест» работает ежедневно 10:00 до 20:00 и находится на втором этаже торгового центра «Атис Холл» по адресу ул. Советская, 68.
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14 апреля брестское «Динамо» открыло новый фан-шоп.
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