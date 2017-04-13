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Чемпионат Беларуси. Женщины. Финал. Третий матч. «Цмокі» обыграли «Горизонт» и выиграли титул
14.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны медалисты женского чемпионата Беларуси по баскетболу. «Цмокі» заняли первое место, «Горизонт» – второе, «Олимпия»
Чемпионат Беларуси
Женщины
Финал
Третий матч (до 3-х побед)
Цмокi-Мiнск — Горизонт — 60:55 (17:18, 8:10, 18:10, 17:17)
14 апреля
Счет в серии: 3:0
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Стали известны медалисты женского чемпионата Беларуси по баскетболу.
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