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Чемпионат Беларуси. Женщины. Финал. Третий матч. «Цмокі» обыграли «Горизонт» и выиграли титул

14.04.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны медалисты женского чемпионата Беларуси по баскетболу. «Цмокі» заняли первое место, «Горизонт» – второе, «Олимпия» выиграла бронзу турнира.

Чемпионат Беларуси

Женщины

Финал

Третий матч (до 3-х побед)

Цмокi-Мiнск — Горизонт — 60:55 (17:18, 8:10, 18:10, 17:17)

14 апреля

Счет в серии: 3:0

 
 
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Стали известны медалисты женского чемпионата Беларуси по баскетболу.

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