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Экстралига. Группа «Бумбокс» выступит на чествовании «Немана»

14.04.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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30 апреля в Гродно на базе отдыха «Привал» состоится чествование обладателя Кубка президента «Немана».

В программе мероприятия запланированы официальное награждение команды золотыми медалями, концерт группы «Бумбокс», фотосессия с хоккеистами, конкурсы, подарки и праздничный салют.

Начало мероприятия в 18.00. Стоимость входа составит 10 рублей.

Экстралига. Группа «Бумбокс» выступит на чествовании «Немана»

Фото: группа «Немана» Вконтакте

 
Теги: Гродно
 
 
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30 апреля в Гродно на базе отдыха «Привал» состоится чествование обладателя Кубка президента «Немана».

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