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Экстралига. Группа «Бумбокс» выступит на чествовании «Немана»
14.04.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
30 апреля в Гродно на базе отдыха «Привал» состоится чествование обладателя Кубка президента «Немана».
В программе мероприятия запланированы официальное награждение команды золотыми медалями, концерт группы «Бумбокс», фотосессия с хоккеистами, конкурсы, подарки и праздничный салют.
Начало мероприятия в 18.00. Стоимость входа составит 10 рублей.
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30 апреля в Гродно на базе отдыха «Привал» состоится чествование обладателя Кубка президента «Немана».
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