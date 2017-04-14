﻿ Андрей Стась: «Не особо ощущается отсутствие некоторых канадцев. У нас в команде отличные ребята, так что справимся и белорусами». 21.by
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Андрей Стась: «Не особо ощущается отсутствие некоторых канадцев. У нас в команде отличные ребята, так что справимся и белорусами»

14.04.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Андрей Стась поделился впечатлениями от матча с командой Германии (3:1).

– Большое спасибо жлобинским болельщикам — атмосфера на арене была отличной. Не всегда такую можно ощутить в небольших городах. Видно, что хоккей здесь любят.

- Все ли удалось в матче?

– Не совсем, раз из ряда удалений соперников сумели выжать лишь одну шайбу. Но при этом сами ни разу не играли в меньшинстве — уже положительный момент.

- Играть после полуторамесячного перерыва более тяжело или приятно?

– Скорее все-таки тяжело. Игровой тонус не натренируешь никакими тренировками.

- Сомнительно, что оба Стася попали в одно звено случайно...

– Это лучше спросить у тренеров. Я же просто рад, что удалось сыграть вместе с Сергеем и к тому же в сборной. Прежде-то выходили вместе на лед разве что во время летних тренировок.

- Ощущается ли отсутствие в команде нескольких натурализованных канадцев?

– Не особо. У нас в команде отличные ребята, так что справимся и белорусами... – заявил Стась.

 
 
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Форвард сборной Беларуси Андрей Стась поделился впечатлениями от матча с командой Германии (3:1).

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