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Вадим Девятовский: «Рыженков поддержит Минский полумарафон участием в забеге. Вперед, Беларусь!»
14.04.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава БФЛА Вадим Девятовский сообщил, что в Минском полумарафоне примет участие Максим Рыженков.
«Максим Владимирович Рыженков поддержит Минский полумарафон 2017 своим традиционным участием в забеге!
Дистанцию пока не определил.
Либо усилит результат на 10 км( в прошлом году преодолел ее за 53 мин), либо попробует себя на полумарафоне.
Вперед, Беларусь!» – написал Девятовский в своем Facebook.
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Глава БФЛА Вадим Девятовский сообщил, что в Минском полумарафоне примет участие Максим Рыженков.
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