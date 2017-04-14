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Вадим Девятовский: «Рыженков поддержит Минский полумарафон участием в забеге. Вперед, Беларусь!»

14.04.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава БФЛА Вадим Девятовский сообщил, что в Минском полумарафоне примет участие Максим Рыженков.

«Максим Владимирович Рыженков поддержит Минский полумарафон 2017 своим традиционным участием в забеге!

Дистанцию пока не определил.

Либо усилит результат на 10 км( в прошлом году преодолел ее за 53 мин), либо попробует себя на полумарафоне.

Вперед, Беларусь!» – написал Девятовский в своем Facebook.

 
 
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Глава БФЛА Вадим Девятовский сообщил, что в Минском полумарафоне примет участие Максим Рыженков.

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