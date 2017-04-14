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Spiegel: Роналду в 2009 году заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинения в изнасиловании

14.04.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форварда «Реала» Криштиану Роналду могли обвинить в изнасиловании.

Инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, в котором Роналду отдыхал с родственниками. На тот момент 20-летняя американка заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить.

Сообщается, что адвокат Роналду спустя семь месяцев заплатил ей 375 тыс. долларов за молчание.

 
 
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Форварда «Реала» Криштиану Роналду могли обвинить в изнасиловании.

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