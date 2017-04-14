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Зарипов матом высказался об удалении: «Балет устроили, е*****й в рот»
14.04.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В середине третьего периода четвертого матча финальной серии Кубка Гагрина между СКА и «Магниткой» форвард гостей Данис Зарипов был удален на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.
Нарушение было зафиксировано на форварде питерцев Вадиме Шипачеве. Армейцы реализовали численное большинство и повели в счете 3:2.
Зарипов остался недоволен решением арбитров: «С**а, балет утроили, е*****й в рот», – выругался нападающий, когда находился на скамейке штрафников.
Матч СКА – «Металлург» Мг обслуживали Антонин Ержабек и Алексей Раводин.
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В середине третьего периода четвертого матча финальной серии Кубка Гагрина между СКА и «Магниткой» форвард гостей Данис Зарипов был удален на две минуты за атаку...
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