Главный тренер сборной Германии Марко Штурм после поражения от сборной Беларуси (1:3) рассказал, что разочарован арбитражем матча.

– Поздравляю белорусов с победой. Хозяева отлично провели второй период. Мы же в его ходе были слишком разочарованы отдельными судейскими решениями. Настолько, что в дальнейшем так и не смогли сосредоточиться. Что ж, будем настраиваться на завтрашнюю игру. Впрочем, и эта в любом случае была полезной в плане подготовки к главной цели — чемпионату мира.

- Несмотря на фактически товарищеский статус поединка на льду пару раз вспыхивали драки. Не пытались успокоить команду?

– Нет. Это хоккей, и статус матча не столь важен. Тем более это все-таки сборная: все хотят завоевать место в окончательной заявке. И гол это просто гол, а драка — драка, – сказал Штурм.

Отметим, матч обслуживала судейская бригада Владимира Наливайко.

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