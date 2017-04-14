Брестское «Динамо» подготовило обширную программу мероприятий 15 апреля, кульминацией которых станет матч высшей лиги против БАТЭ.

Клуб просит болельщиков собраться на трибунах в 18:30.

Пришедших ждет представление обновленной команды на больших светодиодных экранах, модульное шоу, частью которого станет каждый присутствующий, а также совместное исполнение нового гимна «Динамо-Брест». Помимо этого, симфонический оркестр порадует собравшихся классическими произведениями в неожиданных вариациях.

Также клуб напоминает, что фан-зона с развлечениями для всей семьи начнет работать с 16:00. Там болельщиков ждут диджеи, аквагрим, настольный футбол (кикер), автограф-сессия от футболистов «Динамо-Брест», игровые зоны FIFA 17 и Need For Speed, американский футбол, бампербол, дартс, шахматы, петанк, Angry Birds и многое другое.

«Стань частью самого большого перфоманса в истории белорусского футбола!» – говорится в заявлении клуба.

Отметим, в перфомансе перед матчем БАТЭ – «Барселона» в 2011 году приняли участие почти 30 тысяч человек. Вместимость ОСК «Брестский» составляет 10169 человек.