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Брестское «Динамо» анонсировало перфоманс перед матчем с БАТЭ
15.04.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» подготовило обширную программу мероприятий 15 апреля, кульминацией которых станет матч высшей лиги против БАТЭ.
Клуб просит болельщиков собраться на трибунах в 18:30.
Пришедших ждет представление обновленной команды на больших светодиодных экранах, модульное шоу, частью которого станет каждый присутствующий, а также совместное исполнение нового гимна «Динамо-Брест». Помимо этого, симфонический оркестр порадует собравшихся классическими произведениями в неожиданных вариациях.
Также клуб напоминает, что фан-зона с развлечениями для всей семьи начнет работать с 16:00. Там болельщиков ждут диджеи, аквагрим, настольный футбол (кикер), автограф-сессия от футболистов «Динамо-Брест», игровые зоны FIFA 17 и Need For Speed, американский футбол, бампербол, дартс, шахматы, петанк, Angry Birds и многое другое.
«Стань частью самого большого перфоманса в истории белорусского футбола!» – говорится в заявлении клуба.
Отметим, в
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Брестское «Динамо» подготовило обширную программу мероприятий 15 апреля, кульминацией которых станет матч высшей лиги против БАТЭ.
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