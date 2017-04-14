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Главный арбитр КХЛ: «Мы посмотрели со всех камер – удаление Зарипова было»

15.04.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил эпизод с удалением нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против СКА (2:3).

– Было ли правомерным удаление Зарипова?

– А что такое «правомерное»? Удаление либо есть, либо его нет. Почему-то все пытаются выяснить аспекты двухминутного удаления. Я понимаю, в чем вопрос, но странно, что вы не спрашиваете: а был ли удар в голову у Тимкина? Было удаление у Зарипова. Мы посмотрели со всех камер – было.

– Я почему спрашиваю: Зарипов не меняет вектор движения, катится вдоль синей вместе с Шипачевым, а когда Вадим начинает внезапно менять вектор движения – влетает в плечо Даниса, но по-другому и быть не могло.

– Это ваши рассуждения, что Зарипов смотрит в ту сторону. Если вы посмотрите внимательнее – Шипачев пытается сделать движение, и Зарипов голову убирает. Зарипов не стоял на месте, он сделал движение.

– Шипачев двигался вдоль синей линии с ним, а потом резко пытался вернуться к борту. Из-за чего и произошло столкновение. Я тоже смотрел повторы десятками раз.

– Шипачев пытался уйти к Коваржу. Что препятствует Шипачеву? Ему препятствует Зарипов. Который играет в спину. Шипачев вообще никак не видит Зарипова в принципе. И потом, если мы будем рассматривать каждое двухминутное удаление – то мы до чего-то опустимся. Не надо искать черную кошку в черной комнате. Иногда надо спросить: а было ли удаление, скажем, у Кетова в овертайме в последней игре? Каким было количество штрафных минут? – спросил Анисимов.

Зарипов матом высказался об удалении: «Балет устроили, е*****й в рот»

 
 
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил эпизод с удалением нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против СКА...

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