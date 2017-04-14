﻿ Полиция сомневается в том, что теракт в Дортмунде совершили исламисты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция сомневается в том, что теракт в Дортмунде совершили исламисты

15.04.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Версия о том, что теракт в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» – дело рук ИГИЛ (организация запрещена в России), перестала быть приоритетной.

Федеральный прокурор Германии Фрауке Келер заявил, что в целом согласен с результатами расследований СМИ, в соответствии с которыми у полиции возникли большие сомнения в том, что взрывы возле автобуса «Боруссии» были совершены радикальными исламистами.

Согласно расследованиям, три идентичных письма, найденные на месте происшествия и содержащие слова «во имя Аллаха», могли быть сфабрикованы, чтобы сбить следствие с толку и возложить вину на ИГИЛ.

Предполагается, что теракт мог быть делом рук политических экстремистов (левых или правых) или футбольных хулиганов.

По версии следствия многие формулировки в найденных письмах нетипичны для исламистских группировок. В тексте, в частности, говорилось, что «спортсмены и другие знаменитости будут находиться в опасности до тех пор, пока на юге Германии не закроется военно-воздушная американская база, а немецкие самолеты не покинут Сирию».

«Как правило, ИГИЛ не ведет переговоры таким образом», – сказал Келер.

Ранее сообщалось, что задержанный после теракта в Дортмунде состоял в ИГИЛ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Версия о том, что теракт в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» – дело рук ИГИЛ (организация запрещена в России), перестала быть...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Рубина» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика