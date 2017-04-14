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Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Рубина» и другие матчи

15.04.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 23-м туре РФПЛ ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с «Ростовом», в составе которого выступает Тимофей Калачев, «Краснодар» с Александром Мартыновичем встретится с «Рубином».

В центральном матче тура «Спартак» сразится с «Зенитом».

Чемпионат России

23-й тур

Амкар – Уфа
Дата проведения
15 апреля, 12.00, «стадион Звезда»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Ростов
Дата проведения
15 апреля, 14.30, «ЦСКА»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Анжи – Крылья Советов
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Краснодар
Дата проведения
15 апреля, 19.30, «Казань-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Оренбург – Терек
Дата проведения
16 апреля, 12.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Урал – Томь
Дата проведения
16 апреля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Локомотив
Дата проведения
16 апреля, 17.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Зенит
Дата проведения
16 апреля, 20.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 23-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» – с тульским «Арсеналом», а «Спартак» сразится с «Зенитом».

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