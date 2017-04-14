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Чемпионат России. ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» в гостях у «Рубина» и другие матчи
15.04.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 23-м туре РФПЛ ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с «Ростовом», в составе которого выступает Тимофей Калачев, «Краснодар» с Александром Мартыновичем встретится с «Рубином».
В центральном матче тура «Спартак» сразится с «Зенитом».
Чемпионат России
23-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –белорусское.
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В 23-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Краснодар» встретится с «Рубином», «Локомотив» – с тульским «Арсеналом», а «Спартак» сразится с «Зенитом».
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