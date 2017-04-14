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Кубок Стэнли. Радулов, Малкин и Кросби с 3 очками лидируют в гонке бомбардиров
15.04.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Два российских форварда Александр Радулов («Монреаль») и Евгений Малкин («Питтсбург»), а также капитан «пингвинов» Сидни Кросби входят в топ-3 бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Все трое в 2 матчах турнира набрал по 3 (1+2) очка.
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Два российских форварда Александр Радулов («Монреаль») и Евгений Малкин («Питтсбург»), а также капитан «пингвинов» Сидни Кросби входят в топ-3 бомбардиров текущего...
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