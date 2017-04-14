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Роналду опроверг информацию об обвинении в изнасиловании

15.04.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Компания Gestifute, которая представляет интересы форварда «Реала» Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что игрока обвиняли в изнасиловании в 2009 году.

«Данная информация ни что иное как часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается себя называть и подтвердить всю историю.

Весь сюжет статьи основан на неподписанных документах, участвующие стороны неизвестны, электронные письма пересылаются между адвокатами, которые не представляют интересов Криштиану Роналду.

Воображаемое письмо, которое было послано предполагаемой жертвой, он никогда не получал.

Информация в газете Der Spiegel ложная. Криштиану Роналду сделает все возможное, чтобы противостоять этой лжи», – говорится в заявлении.

 
 
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Компания Gestifute, которая представляет интересы форварда «Реала» Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что игрока обвиняли в изнасиловании в 2009 году.

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