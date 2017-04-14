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Кросби 5-м среди действующих игроков забил 50 голов в Кубке Стэнли

15.04.2017 07:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (4:1, счет в серии – 2-0) забросил шайбу, сделал две голевые передачи и был признан первой звездой матча.

Канадец стал 57-м в истории игроком, забившим 50 голов в плей-офф, и 5-м – среди действующих хоккеистов вслед за Марианом Госсой (52 шайбы), Хенриком Зеттербергом (57), Патриком Марло (65) и Яромиром Ягром (78).

Среди игроков в истории «Питтсбурга» Кросби по-прежнему занимает 3-е место, уступая Ягру (65 голов в плей-офф) и Марио Лемье (76).

 
 
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» (4:1, счет в серии – 2-0) забросил шайбу, сделал две голевые передачи и был признан...

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