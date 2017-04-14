Главный тренер юниорской (не старше 18 лет) сборной Беларуси Юрий Файков прокомментировал поражение от Чехии (4:7) в матче ЮЧМ-2017.

– При счете 1:2 мы полностью владели инициативой, но третья шайба, заброшенная в наши ворота, стала переломной в игре. После этого было сложно вернуться в игру, но ребята молодцы – справились. Третий период остался за нами – 3:1. Самое обидное – это очередная серьезная травма. Капитан команды, Дима Дерябин, повредил колено. Если повреждение не позволит ему выйти на матч со шведами, то «повязку» капитана наденет Игорь Мартынов. Сегодня он прекрасно себя проявил, заслуженно получил приз лучшего игрока матча, – сказал Файков.

Напомним, Беларусь уступила Чехии 4:7, по ходу матча проигрывая со счетом 1:6 и 2:7. После двух матчей наша команда занимает последнее место в таблице группы В.