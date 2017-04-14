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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» в гостях у «Саутгемптона» и другие матчи
15.04.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 33-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» отправится в гости к «Вест Бромвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», а «Арсенал» встретится на выезде с «Мидлсбро».
Чемпионат Англии
33-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» в гостях у «Саутгемптона» и другие матчи
В 33-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» отправится в гости к «Вест Бромвичу»,...
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