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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Борнмут», «Манчестер Сити» в гостях у «Саутгемптона» и другие матчи

15.04.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 33-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» отправится в гости к «Вест Бромвичу», «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», а «Арсенал» встретится на выезде с «Мидлсбро».

Чемпионат Англии

33-й тур

Тоттенхэм – Борнмут
Дата проведения
15 апреля, 14.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Сандерленд – Вест Хэм
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика

 

Сток Сити – Халл
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Лестер
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Бернли
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Суонси
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Манчестер Сити
Дата проведения
15 апреля, 19.30, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Ливерпуль
Дата проведения
16 апреля, 15.30, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Челси
Дата проведения
16 апреля, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Мидлсбро – Арсенал
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 33-м туре английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом», «Манчестер Сити» – с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» отправится в гости к «Вест Бромвичу»,...

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