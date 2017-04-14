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Чемпионат Италии. «Интер» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Пескары» и другие матчи

15.04.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 32-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» встретится с «Пескарой», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Удинезе».

Чемпионат Италии

32-й тур

Интер – Милан
Дата проведения
15 апреля, 13.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Дженоа – Лацио
Дата проведения
15 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Пескара – Ювентус
Дата проведения
15 апреля, 16.00, «Адриатико»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Эмполи
Дата проведения
15 апреля, 16.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Кротоне
Дата проведения
15 апреля, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Кьево
Дата проведения
15 апреля, 16.00, «Сант'Элия»
превью матча онлайн статистика

 

Палермо – Болонья
Дата проведения
15 апреля, 16.00, «Ренцо Барбера»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Аталанта
Дата проведения
15 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Сампдория
Дата проведения
15 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Удинезе
Дата проведения
15 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 32-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» встретится с «Пескарой», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Удинезе».

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