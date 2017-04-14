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Чемпионат Италии. «Интер» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Пескары» и другие матчи
15.04.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 32-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» встретится с «Пескарой», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Удинезе».
Чемпионат Италии
32-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 32-м туре итальянской серии А «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» встретится с «Пескарой», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Удинезе».
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