По итогам трех туров в чемпионате дублеров на первое место вышли «Крумкачы». Они одержали победы во всех трех встречах, завоевав девять очков.

Ближайшими преследователями «воронов» являются дублирующие составы минского «Динамо», БАТЭ и «Немана». В их активе – по семь очков.

Полную таблицу первенства дублеров смотрите здесь .