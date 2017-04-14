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«Крумкачы» единолично возглавили турнирную таблицу первенства дублеров

15.04.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам трех туров в чемпионате дублеров на первое место вышли «Крумкачы». Они одержали победы во всех трех встречах, завоевав девять очков.

Ближайшими преследователями «воронов» являются дублирующие составы минского «Динамо», БАТЭ и «Немана». В их активе – по семь очков.

Полную таблицу первенства дублеров смотрите здесь.

 
 
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По итогам трех туров в чемпионате дублеров на первое место вышли «Крумкачы».

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