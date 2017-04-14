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Александр Седнев: «Футболист должен быть и актером»
15.04.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Днепра» Александр Седнев считает, что футболист должен быть и актером.
- Чумак во втором домашнем матче подряд получает необязательные желтые карточки. Будете ли Вы его как то наказывать?
– Мне бы хотелось, чтобы солидность со стороны игроков присутствовала. Хотя, футболист должен быть и актером. К сожалению, не до конца видел момент с сегодняшней карточкой. И уверяю Вас, что игрок почувствует наказание, – сказал Седнев.
На 90-й минуте матча против «Крумкачоў» Чумак заработал желтую карточку за неспортивное поведение.
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев считает, что футболист должен быть и актером.
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