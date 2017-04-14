Этим летом «Реал» хочет продать полузащитника Хамеса Родригеса, на него уже претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Об этом сообщил журналист Sky Sports и As Гильем Балаге.

«Реал» планирует продать его, сумма сделки составит около 35 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят приобрести Хамеса. Но я думаю, что у «Юнайтед» есть преимущество, если дело дойдет до этих двух клубов, ведь его агент – Жорже Мендеш.

Еще есть вариант с Италией. Единственное, что можно гарантировать на этом этапе, – «Реал» хочет, чтобы Хамес ушел. Они рассматривают варианты», – сказал Балаге.

Напомним, Родригес в 2014 году перешел из «Монако» в «Реал» за 80 млн евро.