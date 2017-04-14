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Аргентина настаивает, что Месси не хотел оскорбить арбитра словом «ублюдок», а использовал сленг

15.04.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с адвокатами Ассоциации футбола Аргентины оспорит дисквалификацию на 4 матча сборной. Заседание комиссии пройдет 4 мая в Цюрихе.

Ранее Месси был дисквалифицирован на 4 игры квалификации ЧМ-2018 за то, что оскорбил одного из арбитров матча против Чили (1:0). Никто из судей не слышал оскорбление на поле и не внес соответствующую запись в протокол – решение было принято на основе видеозаписей момента.

Аргентинская сторона намерена убедить ФИФА в том, что Месси не хотел оскорбить арбитра, а использовал аргентинский сленг, у которого много разных эмоциональных оттенков. Выражение «la concha de tu madre», употребленное Месси, можно вольно перевести как «ублюдок».

Королевская академия Испании определяет такие фразы как модизмы, то есть «устойчивые выражения, значение которых не определяется отдельными словами, которые его образуют».

Чтобы поддержать свой аргумент, Ассоциация футбола Аргентины покажет запись момента, когда Месси с радостью использовал это же выражение во время празднования золотого дубля с «Барселоной» в 2010 году. 

ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи

 
 
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вместе с адвокатами Ассоциации футбола Аргентины оспорит дисквалификацию на 4 матча сборной.

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