Форвард минского «Динамо» и сборной Беларуси Сергей Костицын считает, что следует провести встречу главной команды страны в Новополоцке.

– Есть ли желание провести матч в родном Новополоцке? Здесь же людям говорят, но им что говори, что не говори – не доходит для них.

- Лично вам бы хотелось сыграть в Новополоцке?

– Ну здесь же половина сборной из Новополоцка, чего нам не сыграть? – сказал Костицын.

Напомним, матчи сборной Беларуси против Германии проходят в Жлобине и Бобруйске.

Напомним, братья Костицыны являются воспитанниками новополоцкого хоккея. Также воспитанниками тамошней школы являются игроки сборной Владимир Денисов и Дмитрий Коробов.

Летом минувшего года «Химик-СКА» и вовсе мог прекратить существование .