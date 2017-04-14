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Сергей Костицын: «Половина сборной – из Новополоцка. Почему бы не сыграть там?»
15.04.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» и сборной Беларуси Сергей Костицын считает, что следует провести встречу главной команды страны в Новополоцке.
– Есть ли желание провести матч в родном Новополоцке? Здесь же людям говорят, но им что говори, что не говори – не доходит для них.
- Лично вам бы хотелось сыграть в Новополоцке?
– Ну здесь же половина сборной из Новополоцка, чего нам не сыграть? – сказал Костицын.
Напомним, матчи сборной Беларуси против Германии проходят в Жлобине и Бобруйске.
Напомним, братья Костицыны являются воспитанниками новополоцкого хоккея. Также воспитанниками тамошней школы являются игроки сборной Владимир Денисов и Дмитрий Коробов.
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Форвард минского «Динамо» и сборной Беларуси Сергей Костицын считает, что следует провести встречу главной команды страны в Новополоцке.
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