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«Минск» – «Шахтер». ООО «Свой футбол» в тестовом режиме покажет матч с восьми камер

15.04.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дочернее предприятие АБФФ ООО «Свой футбол» впервые организует трансляцию в тестовом режиме. Сегодня, в субботу 15 апреля, будет проведена прямая интернет-трансляция матча высшей лиги «Минск» – «Шахтер» с восьми камер.

В дальнейшем ООО «Свой футбол» будет заниматься организацией трансляций матчей чемпионата Беларуси на новом футбольном канале БК «Сетанта».

Трансляция будет доступна на сайтах «Минска» и АБФФ.

Стоит отметить, что в формате HD был показан матч дублирующих составов «Минска» и «Шахтера», состоявшийся 14 апреля. Такое техническое новшество стало возможным благодаря проведению на стадион оптоволоконной линии за счет средств футбольного клуба «Минск» и поддержке со стороны АБФФ в вопросе взаимодействия с интернет-оператором «Белтелеком».

Напомним, «Беларусь-5» не покажет ни одного матча 3-го тура. ООО «Свой футбол» было создано с целью создания собственного телеканала, который должен транслировать все поединки высшей лиги.

 
Теги: Минск
 
 
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Дочернее предприятие АБФФ ООО «Свой футбол» впервые организует трансляцию в тестовом режиме.

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