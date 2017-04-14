﻿ Директор «Шахтера»: «После прихода Цыплакова команда заиграла по-другому. У нее стал проявляться характер. В следующем сезоне будем претендовать на медали». 21.by
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Директор «Шахтера»: «После прихода Цыплакова команда заиграла по-другому. У нее стал проявляться характер. В следующем сезоне будем претендовать на медали»

15.04.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Шахтера» Юрий Будько поделился впечатлениями от прошедшего сезона экстралиги.

– Я недоволен. Четвертое место – это не та позиция, которую может и должен занимать «Шахтер». Учитывая подбор игроков и тренеров, а также уделяемое клубу внимание со стороны учредителей и спонсоров, мы должны быть выше.

Увольнение Гусова? Замена тренера напрашивалась. Считаю, что ее, возможно, стоило сделать и раньше. Мне кажется, что Андрей Гусов с солигорской командой подошел к какому-то пределу. В любом, особенно спортивном, коллективе есть какой-то предел, когда исчерпаны возможности. С одной стороны хорошо, когда коллектив спаянный. С другой, люди привыкают друг к другу и уже теряется стимул роста.

Появился новый тренер – появились новые требования. Он по-другому немного начал свои мысли доводить до игроков, хоккеисты начали по-новому мыслить, поменялась тактика игры. Поэтому, считаю, оздаравливать игру периодически необходимо.

Конечно, можно было поменять тренера в конце сезона. В этом случае все прошло бы менее болезненно и для хоккеистов, и для болельщиков. Но благодаря тому, что мы сделали это в декабре, Цыплаков уже знает, с кем работает и каких игроков нужно заменить. У него есть видение на будущее.

Мне понравилось в Цыплакове то, что в тяжелые периоды он подходил и говорил: «Юрий Иваныч, не переживайте! Все будет хорошо». От Цыплакова и Антоненко исходит оптимизм. Естественно, нас поддерживали и учредители, и генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый. Он переживал, но не мешал и был с командой, был вместе с нами.

И Цыплаков, и Антоненко внесли свой психологический вклад в команду и начали немного по-другому работать. Они основывались на своем большом игроцком опыте, и команда заиграла по-другому. У нее стал проявляться характер. Игры с «Динамо-Молодечно» это наглядно показали.

Думаю, все-таки у команды будущее есть. В следующем сезоне будем претендовать на медали. Задача будет стоять однозначная – первое место, – сказал Будько в эфире «Беларусь-5».

Напомним, в регулярном чемпионате экстралиги «Шахтер» под руководством Цыплакова одержал всего 6 побед в 20 матчах. В плей-офф команда добралась до полуфинала и заняла 4-е место.

Гендиректор «Беларуськалия»: «Отставка Гусова? Я не жалею. Думаю, это будет полезно для дальнейшего развития клуба»

Андрей Гусов: «Знал, что интересы Цыплакова лоббируют, и знал кто. Но не понимаю, зачем Володе это было нужно»

 
 
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