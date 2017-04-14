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Биль (WTA). 1/2 финала. Саснович сыграет с Контавейт
15.04.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в финал нового турнира в Швейцарии белоруска Александра Саснович поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, а первая сеяная Барбора Стрыцова сыграет с 17-летней Маркетой Вондроушовой.
Сетка турнира
Ladies Open Biel Bienne
Биль, Швейцария
10 – 16 апреля 2017
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Крытые корты, хард
Полуфинал
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За выход в финал нового турнира в Швейцарии белоруска Александра Саснович поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, а первая сеяная Барбора Стрыцова сыграет с 17-летней...
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