Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков подвел итоги прошедшего сезона.

«Конечно же мы не удовлетворены тем, как закончился сезон. Это нелегко. Построение команды заняло больше времени, чем планировалось. Так получилось, и некоторые ребята очень долго приспосабливались к новым требованиям, взаимоотношениям игрок-тренер.

Болельщики были недовольны сменой тренера? Мы пообщались с ними, и они поняли нас. Думаю, им сейчас даже стыдно за свой демарш, потому что настоящий поклонник поддерживает команду в любых ситуациях. Основная мысль, которую мы пытались донести, заключалась в том, что команда играет и она заиграет. Так и произошло: команда заиграла, и болельщики повернулись к ней лицом.

В конце сезона была та игра, которую мы хотели видеть. Не хватало только качественных исполнителей. Случились травмы наших лидеров – защитника Белова и нападающего Камбовича. Они немного подкосили нашу команду.

Работа велась серьезная. Рано или поздно она бы принесла результаты. Хотя получилось немного позже, чем планировали.

Новый сезон? Усилим тренерский штаб. Обязательно будет тренер по вратарям, специалист по физподготовке. Конечно, мы сами владеем такими методиками, но у тренера по физподготовке должен быть большой объем работы с теми же травмированными: каждого нужно мониторить. Вдвоем этот кусок работы не освоить.

Будем однозначно усиливать легионерские позиции, потому что те иностранцы, которые были в прошедшем сезоне, не дотягивают до своего статуса. Легионер должен усиливать уровень не только команды, но и лиги в целом.

Мы верим в себя и в работу, которую мы делаем», – сказал Цыплаков в эфире «Беларусь-5».

Напомним, в регулярном чемпионате экстралиги «Шахтер» под руководством Цыплакова одержал всего 6 побед в 20 матчах . В плей-офф команда добралась до полуфинала и заняла 4-е место.

Директор «Шахтера»: «Мне понравилось в Цыплакове то, что он подходил и говорил: «Юрий Иваныч, не переживайте! Все будет хорошо»

Андрей Гусов: «Знал, что интересы Цыплакова лоббируют, и знал кто. Но не понимаю, зачем Володе это было нужно»