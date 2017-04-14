Tribuna.com проанализировала выступление мужской и женской сборных Беларуси в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации соответственно.

Так, последнее поражение женской сборной датировано 9 февраля 2014 года, когда белоруски проиграли Голландии (0:2) в плей-офф группы 1 евро-африканской зоны. После этого сборная Беларуси одержала в Кубке федерации восемь побед подряд.

Мужская сборная последний раз проигрывала в Кубке Дэвиса-2015. Белорусы уступили Португалии (2:3) в полуфинале группы 2 евро-африканской зоны. После этого сборная Беларуси одержала пять побед кряду.

Таким образом, безпроигрышная серия мужской и женской сборных Беларуси составляет 13 матчей.